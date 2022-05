Andy Luotto oggi: età, origini italiane, ristorante, ricette, vita privata e moglie

Chi è Andy Luotto, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata trasmessa nel pomeriggio di giovedì 5 maggio?

Andy Luotto oggi: età, origini italiane, carriera da attore

Andy Luotto, all’anagrafe André Paul Luotto, è nato il 30 luglio 1950 a Brooklyn, distretto di New York, negli Stati Uniti d’America. L’attore, naturalizzato italiano, si è laureato in cinematografia all’Università di Boston. In Italia, è stato notato da Renzo Arbore in un mercatino rionale e, a seguito del fortunato incontro, ha cominciato a collaborare ad alcuni programmi di successo Rai come L’altra domenica nel 1976 e Quelli della notte nel 1985.

Tra gli anni ’70 e gli anni ’80 del secolo scorso, si è dedicato non solo alla carriera di attore ma anche a quella di cantante pubblicando due album: L.P. nel 1985 e To be tubi nel 1989. Inoltre, ha pubblicato anche cinque singoli.

Nel 1995, è tornato in televisione su Oden TV per partecipare al programma Oh… sesso!.

Addio al mondo dello spettacolo: ristorante e ricette

Andy Luotto ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e lavorare prima come istruttore subacqueo e come uomo immagine del WWF e, poi, come chef. Dopo essersi diplomato all’istituto alberghiero di Civita Castellana, ha aperto un suo ristorante a Sutri che, successivamente, è stato ceduto a una nuova gestione ed è stato ribattezzato Osteria dell’Oca.

Nel 2016, ha fondato la società Luotto Factory e ha aperto un nuovo ristorante chiamato Là situato a piazza Venezia, al centro di Roma.

Ha, inoltre, lavorato come executive chef presso il ristorante del Baglioni Hotel di Venezia.

Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’ex attore Andy Luotto è sposato con Antonella Luotto. Negli anni di matrimonio, la coppia ha avuto tre figli: Silvia, Steven ed Eugene.