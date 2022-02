Angelo Pintus: moglie, figli e spettacoli dell’attore comico

Chi è Angelo Pintus: comico e cabarettista nato come animatore nei villaggi turistici come tanti, ottiene successo in televisione ma il suo forte è il teatro che non smette di vivere ed aggiornare con nuove produzioni.

Chi è Angelo Pintus

Angeli Pintus, nato a Trieste il 21 maggio 1975, è un comico, cabarettista ed imitatore. La sua passione per la comicità e il far ridere è nata in lui sin da bambino. Con il tempo si è sviluppata fino a quando a 25 anni, forma il duo comico insieme a Max Vitale, con il quale l’anno successivo è spesso ospite del Maurizio Costanzo Show.

Come tanti comici, si fa le ossa come animatori nei villaggi turistici per poi iniziare a vincere premi e partecipare a programmi televisivi. Il programma che l’ha lanciato al successo come comico in televisione è stato Colorado. Poi il teatro diventerà il suo “mondo” preferito. Recentemente ha partecipato al programma targato Amazon “Lol – Chi ride è fuori”, ottenendo molto successo.

Il comico arriva anche sul grande schermo, recitando nel film di Paolo Ruffini nel 2014, intitolato Tutto molto bello e nel film di Neri Parenti, Ma tu di che segno 6?.

Angelo Pintus: moglie e figli

Il comico Pintus è sposato ne 2017 con Michela Sturaro, a cui aveva chiesto la mano in occasione del suo tour all’Arena di Verona. La cerimonia si è svolta in un agriturismo a pochi chilometri da Ferrara con non molti invitati e nella quasi totalità riservatezza. La coppia attualmente non ha figli.

Spettacoli dell’attore comico

L’attore ha avuto tanta esperienza in teatro e predilige questo mondo. Nel 2022 va in scena in tour il suo ultimo spettacolo teatrale “Non è come sembra”.

Di seguito invece tutti i suoi lavori teatrali: