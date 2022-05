Angelo Privitera: biografia e collaborazione con Franco Battiato del musicista

Chi è Angelo Privitera, il musicista che è stato per circa 30 anni il tastierista del cantautore siciliano Franco Battiato.

Angelo Privitera: biografia, carriera e vita privata

Angelo Privitera, musicista originario di Acireale, è specializzato in tastiere e pianoforte. Per circa 30 anni, è stato il tastierista del cantautore Franco Battiato, scomparso a seguito di una lunga malattia il 18 maggio 2021.

Nel corso della sua carriera, Privitera ha svolto e continua a svolgere anche il ruolo di docente e ha ricoperto l’incarico di direttore artistico della stagione musicale di Recco.

L’artista, al momento, vive in Sicilia ma non sono note informazioni rispetto alla sua vita privata. Non è possibile, infatti, sapere se il tastierista abbia una moglie, una compagna oppure dei figli.

Nella puntata di mercoledì 18 maggio 2022, il musicista è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giornoinsieme a Padre Guidalberto Bormolino per ricordare il grande Battiato.

Collaborazione con Franco Battiato del musicista

In oltre tre decenni, Angelo Privitera è stato l’amico più intimo e il collaboratore più fidato del cantautore Franco Battiato.

In occasione di un’intervista, il musicista ha raccontato il suo rapporto con l’artista siciliano, affermando: “Nel 1985 si festeggiavano i 60 anni del Liceo scientifico Archimede di Acireale da lui frequentato, vent’anni prima di me. Franco viveva allora a Milano ma venne. Io c’ero come ex alunno e per suonare. Nacque un’amicizia. Lo andai a trovare a Milano e poi quando lui tornò a vivere in Sicilia, iniziò una collaborazione intensa. Ma il lavoro era quasi di contorno, eravamo come fratelli, condividevamo tutto. Sia lui che io ci alzavamo prestissimo la mattina. Io andavo a Milo alle 7 di mattina per lavorare. Tra i collaboratori stretti è arrivato poi Carlo Guaitoli. Ma Franco e io partivamo assieme,facevamo tutto assieme. Ho gestito il sito dai primi tempi di internet. È stato tra i primi artisti ad averne uno negli anni Novanta”.