Ansaldo Energia, lo sciopero dei dipendenti non si ferma: scontri tra operai e la polizia

Ansaldo Energia, lo sciopero continua da parte dei dipendenti che iniziano ad essere stanchi e stufi di una situazione che può determinare il loro futuro e quello di tante famiglie. Nel secondo giorno di manifestazioni si sono registrati anche degli scontri con la polizia.

Ansaldo Energia, lo sciopero dei dipendenti non si ferma

Continuano lo sciopero e le proteste dei dipendenti dell’azienda di Genova, Ansaldo Energia per scongiurare la chiusura e dunque non perdere il posto di lavoro. Il secondo giorno di manifestazioni ha paralizzato ancora di più la città. “Non vi faremo chiudere Ansaldo energia“, con le bandiere di Fiom Cgil e Fim-Cisl in prima linea. “In questi giorni ci giochiamo tutto”, è il messaggio lanciato dai lavoratori e dai rappresentanti sindacali.

“Non è arrivato ciò che chiedevamo – ha detto il coordinatore della Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) Federico Grondona -, cioè un documento di Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) in cui si dica che si ricapitalizza l’azienda salvando il posto dei lavoratori. La lettera di Cdp mandata ieri al secondo punto vede scritto che la ricapitalizzazione ci sarà solo se ci sarà il piano industriale che sarà un piano lacrime e sangue”.

Dopo l’incontro appello anche da parte della Cgil: “Chiediamo a Comune e Regione di abbandonare le sterili polemiche e di concentrarsi sulla risoluzione della vertenza e di attivarsi presso il Governo che c’è e su Cassa depositi e prestiti per chiedere la ricapitalizzazione di Ansaldo. Al Governo attuale e a chi si candida a guidare il Paese chiediamo una assunzione di responsabilità e un intervento diretto per risolvere la vertenza”.

Scontri tra operai e la polizia

Dopo l’occupazione dell’aeroporto da parte dei manifestanti, ci sono stati scontri con la polizia. Gli operai in corteo sono entrati nell’aeroporto Cristoforo Colombo occupando l’ingresso, con i passeggeri che non possono accedere ai voli in partenza né eventualmente sbarcare. Lo scalo è stato quindi chiuso fino alle 17. Nella colluttazione tre poliziotti sono rimasti feriti quando i lavoratori Ansaldo Energia hanno sfondato il cordone di una decina di agenti che impediva l’accesso allo scalo. Lo affermano fonti di Polizia.

Leggi anche: Aboubakar Soumahoro con gli stivali sporchi di fango è arrivato alla Camera: “Difendo i diritti di chi ha fame”