Antonella Clerici in lutto: la conduttrice, sui social, ha scritto un messaggio di addio a uno dei concorrenti della passata edizione di “The Voice Senior”, a cui si era molto legata.

Antonella Clerici in lutto annuncia sui social la morte di Paolo Bendetti

Antonella Clerici, in queste ore, ha salutato un persona a lei molto cara per l’ultima volta. Paolo Benedetti, ex bancario di Santa Maria del Giudice protagonista a “The Voice senior“ su Rai1, è venuto a mancare. L’uomo aveva 88 anni, e a Natale si era esibito in tv proprio durante il programma. Cosi Antonella ha voluto dedicare proprio a lui una stories su Instagram: “Ciao Paolo, nostro grande senior”, il messaggio di Antonella con sullo sfondo una foto che la vede proprio in compagnia del compianto Paolo.

Benedetti si era messo in evidenza per la sua esibizione di Meraviglioso di Domenico Modugno, grazie alla quale era entrato nella squadra capitanata da Clementino. Benedetti aveva raccontato che la sua partecipazione a “The Voice senior” era stata un’occasione di grande divertimento e spensieratezza, che aveva così commentato: “Sono contento di rappresentare da anziano tutti gli anziani. Era il mio grande desiderio di partecipare a questa trasmissione e ringrazio Antonella Clerici per la gentilezza”. Benedetti era anche un organista nella parrocchia della sua città, oltre che da anni volontario ’Avulss, associazione che intrattiene gli ospiti nelle case per anziani e assiste gli ammalati negli ospedali, diventando anche presidente.

