Clementino: dov’è nato e dove vive il rapper, famiglia e canzoni famose

Clementino è un rapper di origini napoletane con la passione da sempre per la musica ma anche per il teatro. Negli anni si è fatto conoscere non solo per le sue rime ma anche per un brutto momento vissuto nella sua vita personale.

Clementino: dov’è nato

Clementino, all’anagrafe Clemente Vaccaro, è un rapper ed è nato ad Avellino. Per 13 anni lavorato come animatore nei villaggi turistici. Da giovane è cresciuto tra Nola e Cimitile, in provincia di Napoli, ed è molto legato alla sua terra d’origine, ancora oggi. In passato ha avuto problemi con la droga, tanto da dover svolgere un percorso in una comunità per battere la sua dipendenza dalla cocaina. Al riguardo, il cantante ha rivelato a Storie Digitali: “Quando hai un genitore che ti piange in faccia, capisci che devi smettere. E così mi sono ritrovato a pulire i cessi in comunità“.

Il suo primo album esce il 29 aprile 2006, con il titolo di Napolimanicomio: al suo interno brani sia in italiano che in napoletano. Collabora con Fabri Fibra con cui dà vita al progetto Rapstar. Nel 2013 arriva “Mea culpa”, con Fabri Fibra e Marracash e Gigi Finzio e Jovanotti. L’album diventa disco d’oro con 250.000 copie vendute.

Nel 2020 Clementino è coach di The Voice Senior il programma condotto da Antonella Clerici che vede in gara gli over 60 con talento musicale.

Clementino: dove vive il rapper

Pur essendo legatissimo alla sua terra, abita a Milano per motivi di lavoro ma appena può torna dai suoi amici e familiari a Cimitile dove è cresciuto.

Clementino: famiglia

Nella famiglia del rapper, la sorella è una cantante lirica, mentre il fratello suona blues. Ha sempre avuto il sostegno della sua famiglia, soprattutto nei momenti di difficoltà come nel periodo della disintossicazione. Attualmente non è fidanzato e quando può ritorno nella sua terra d’origine per trascorrere del tempo con la sua famiglia ed amici d’infanzia.

Qualcuno vocifera che avrebbe avuto una relazione non duratura con la sua collega Francesca Michielin. Lui, oggi, dichiara che il suo amore è la musica.

Canzoni famose del rapper napoletano