Antonio Caprarica, dove vive oggi? Età, vita privata, stipendio, pensione e libri del giornalista

Chi è Antonio Caprarica, il giornalista ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di mercoledì 11 maggio?

Antonio Caprarica, dove vive oggi? Età, stipendio, pensione e libri

Antonio Caprarica è nato il 30 gennaio 1951 a Lecce e ha 71 anni. dopo aver frequentato il liceo classico, si è laureato in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma con una tesi incentrata sulla relazione tra etica ed economia di Adam Smith.

Nel 1976, ha avviato la sua carriera nel giornalismo, cominciando a collaborare con il settimanale Mondo Nuovo. Nel 1989, è passato in Rai, occupandosi di politica Estera. A partire dal 1993, poi, è stato promosso a capo dell’ufficio corrispondenza Rai di Mosca, nel periodo della presidenza di Boris Eltsin. Mentre svolgeva il suo incarico, ha intervistato Gorbaciov e si è recato presso la capitale della Cecenia, Groznyj.

Successivamente, nel 1997, è stato trasferito a Londra, città presso la quale ha svolto sempre l’incarico di capo ufficio di corrispondenza per la Rai. Trascorso quasi un decennio nel Regno Unito, nel marzo 2006, è stato nominato capo della sezione Rai di Parigi.

In Italia, ha fatto ritorno a novembre 2006 ed è stato scelto come direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio Uno, mantenendo simili incarichi fino ad agosto 2009. A settembre 2010, ha ripreso il lavoro presso la sede di Londra della Rai per poi lasciare l’azienda il 18 dicembre 2013 per “pressioni con metodi inammissibili e offensivi”.

A novembre 2014 e fino al 16 dicembre dello stesso anno, ha cominciato a gestire il nuovo canale albanese in lingua italiana Agon Channel come responsabile new e conduttore di telegiornale e di due format di attualità sociale e internazionale.

Vita privata, moglie e figli del giornalista

Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonio Caprarica è sposato con la pianista Iolanta Miroshnikova. La coppia si è conosciuta a Mosca durante una serata all’ambasciata italiana: non è noto se il giornalista e la pianista abbiano figli.