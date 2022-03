Antonio Medugno, chi è? Età, altezza, fidanzata, Uomini e Donne e GF Vip del TikToker

Chi è Antonio Medugno, il TikToker e modello napoletano che ha conquistato il pubblico durante la sua partecipazione al GF Vip.

Antonio Medugno: biografia, età, altezza, carriera e Uomini e Donne

Antonio Medugno è nato nel 1998 a Napoli e ha circa 24 anni: la sua data di nascita completa non è stata rivelata. Il Tik Toker e modello partenopeo, alto 185 centimetri, ha un fratello minore del quale è più grande di tre anni e una sorellinadi quasi dieci anni più piccola. A quanto si apprende, il ragazzo vive a Napoli con la sua famiglia: ha un rapporto estremamente intenso con il padre che ha sempre descritto come “un idolo”.

Sin da bambino, ha sempre nutrito una forte passione per il mondo della moda e, a partire dal 2018 circa, ha iniziato a lavorare come modello, sfilando per brand affermati come Richmond, Moschino e molti altri ancora.

Nel 2019, il modello ha partecipato in qualità di corteggiatore dell’allora tronista Clarissa Marchese al dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne.

Il ragazzo, tuttavia, ha raggiunto il successo con il social network cinese TikTok che gli è stato mostrato dalla sorellina e sul quale si è rapidamente affermato collezionando un numero incredibilmente elevato di followers con i suoi video. Medugno ha anche un account Instagram, ugualmente seguito.

Chi è il TikToker napoletano? Fidanzata ed esperienza al GF Vip

Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonio Medugno è molto riservato e non è noto se il ragazzo abbia una fidanzata. Si esclude, tuttavia, che possa aver avuto figli in passato.

A inizio 2022, è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. In questa circostanza, è emersa una conoscenza particolarmente intima con la principessa etiope Clarissa Hailè Selassie. Inoltre, aveva inizialmente avvertito un certo feeling con la modella venezuelana Delia Duran che stava affrontando una fase di riflessione rispetto al suo rapporto con il compagno Alex Belli. Il flirt tra i due, tuttavia, è naufragato nel momento in cui il TikToker ha compreso la confusione della coinquilina.

Medugno, inoltre, si è legato profondamente a Nathaly Caldonazzo, considerata come una sorta di figura materna.