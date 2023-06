Armi nucleari alla Bielorussia, dalla Russia bombe “tre volte più potenti dell’atomica” su Hiroshima

La Russia ha inviato le armi nucleari tattiche alla Bielorussia. E, come dichiarato dal presidente Alexander Lukashenko, Minsk ha iniziato a riceverle. Alcune di esse, spiega il presidente bielorusso, sarebbero “tre volte più potenti” delle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki nel 1945.

Lukashenko dichiara che il suo Paese ora ha le bombe e i missili ricevuti da Mosca. Ieri aveva lanciato un chiaro avvertimento, dicendo che Minsk non avrebbe “alcun dubbio” nell’usare armi nucleare in caso di aggressione subita. Ed è stato lui stesso a chiedere al presidente russo, Vladimir Putin, di ricevere le armi nucleari tattiche.

Armi nucleari russe in Bielorussia, la preoccupazione della Nato

La notizia dell’arrivo di queste armi preoccupa la Nato, come dichiara il segretario generale Jens Stoltenberg. “Continuiamo a vedere una sconsiderata retorica sul nucleare da parte della Russia”, afferma. E desta preoccupazione il fatto che Putin “ha iniziato a schierare armi nucleari in Bielorussia”. Il segretario generale della Nato conclude spiegando che “i ministri discuteranno gli aspetti che riguardano il nucleare nell’attuale contesto di sicurezza e prenderanno in considerazione un adattamento in corso sulla deterrenza della Nato sul nucleare”.