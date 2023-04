Mosca schiera i missili nucleari al confine con la Bielorussia

È iniziato oggi il dispiegamento dei missili nucleari russi al confine con la Bielorussia. Il sistema Iskander-M, consegnato da Mosca alle forze armate bielorusse, come era stato annunciato da Vladimir Putin nei giorni scorsi, è in grado di trasportare testate convenzionali e nucleari tattiche.

La Russia ha avviato il dispiegamento dei missili nucleari al confine con la Bielorussia. Mosca addestrerà i militari di Minsk

Ad annunciare la consegna dei missili nucleari in Bielorussia, insieme all’avvio dell’addestramento dei militari di Minsk, è stato il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu: “Dal 3 aprile, in uno dei campi di addestramento russi, è iniziato l’addestramento degli equipaggi bielorussi su come usarlo per proteggere lo Stato dell’Unione”.

La Nato, ha detto il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, commentando l’invio in Bielorussia del sistema missilistico Iskander-M, “rimane una alleanza nucleare”. Il capo della Nato ha precisato che finora non è stato nessun cambiamento “nella postura nucleare della Russia” che richiederebbe qualsiasi cambiamento nella postura dell’Alleanza atlantica.

“Rimaniamo vigili – ha avvertito Stoltenberg – monitoriamo da vicino quello che fanno (i russi, ndr) e compieremo i passi necessari per assicurare sempre che abbiamo una deterrenza credibile per tutti i nostri alleati: non è questione di provocare conflitti, ma di preservare la pace e prevenire incomprensioni o calcoli errati a Mosca sul modo di proteggere i nostri alleati”.

“La nuova scommessa nucleare di dispiegare armi tattiche in Bielorussia è una nuova escalation che rappresenta una minaccia diretta per la sicurezza europea” ha dichiarato, invece, l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

In corso esercitazioni congiunte delle forze di aeronautica russe e bielorusse

E sono iniziate oggi, sempre in Bielorussia, anche le esercitazioni congiunte delle forze di aeronautica russe e bielorusse. “In conformità con il piano di addestramento dell’aeronautica e delle forze di difesa aerea – ha informato il ministero della Difesa di Minsk -, dal 4 al 6 aprile 2023 (…) si svolge l’addestramento congiunto del personale dell’aeronautica e delle forze di difesa aerea. La pianificazione dell’uso dell’aeronautica e delle forze di difesa aerea nelle attività del gruppo regionale di truppe”.

Leggi anche: Da oggi la Finlandia è nella Nato. Stoltenberg: “Per l’Alleanza è una settimana storica”. Mosca annuncia contromisure: “È una violazione della nostra sicurezza”