Ucciso in uno scontro a fuoco con la Polizia l’attentatore di Bruxelles

È morto, dopo essere stato fermato dalla polizia belga, con la quale ha ingaggiato un violento conflitto a fuoco, l’uomo sospettato di avere ucciso ieri sera due turisti svedesi sul Boulevard d’Ypres, a Bruxelles. Secondo quanto riferiscono i media belgi, l’autore dell’attentato – il tunisino Abdesalem Lassoued – è stato individuato questa mattina in un bar di Schaerbeek, sobborgo della capitale.

La polizia di Bruxelles avrebbe ricevuto una chiamata secondo cui il 45enne di origine tunisina si trovava in un bar: all’arrivo degli agenti sarebbe scoppiata una sparatoria durante la quale l’uomo è stato ferito mortalmente. Accanto a lui sarebbe stata ritrovata l’arma utilizzata nell’attacco terroristico di ieri sera in cui è rimasto ferito anche un tassista.

Durante la perquisizione compiuta a Schaerbeak, secondo quanto riportano i media, sono state trovate diverse armi da fuoco. Altre sarebbero state rinvenute in un vicino parco pubblico. Gli inquirenti confermano che una di queste potrebbe essere quella utilizzata per uccidere i due svedesi.

Lassoued nel 2021 si trovava a Genova

Abdesalem Lassoued è stato ripreso in un video girato nel 2021 a Genova. Una foto pubblicata sul suo profilo Facebook, ora oscurato, lo ritrae in Piazza Della Vittoria, nel centro del capoluogo ligure nel 2021, durante un soggiorno probabilmente mentre si dirigeva in Francia.