Attacco terroristico nel centro di Bruxelles, due morti

Un uomo ha aperto il fuoco con un kalashnikov nel centro di Bruxelles, poco dopo 19 di questa sera, causando la morte di due persone e il ferimento di altre. Testimoni, citati da Le Soir, riferiscono di aver visto fuggire in scooter un uomo armato con giubbotto arancione. Avrebbe sparato nell’atrio di un edificio e poi contro due persone in un taxi.

Un uomo ha aperto il fuoco con kalashnikov nel centro di Bruxelles causando la morte di due cittadini svedesi

Secondo i primi elementi conosciuti, la sparatoria è avvenuta intorno alle 19,15 nei pressi di Place Sainctelette, tra Boulevard d’Ypres e Boulevard du Ninième de ligne. Sul posto – riporta sempre Le Soir – sono arrivati numerosi i servizi di emergenza. Nessun sospettato è stato ancora arrestato. Nelle immagini scattate da un residente della zona, si vede un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, un’arma in mano, salire su uno scooter e fuggire. Presumibilmente dopo aver sparato a in un atrio prima di colpire due persone in un taxi.

Le due vittime sono di nazionalità svedese

Sono di nazionalità svedese le due persone morte dopo che un uomo ha aperto il fuoco nel centro di Bruxelles, scrivono media belgi. Questa sera si disputa la partita di calcio Belgio-Svezia e, secondo le informazioni riportate degli stessi media, le due vittime indossavano maglie della nazionale di calcio svedese.

L’attentatore ha gridato “Allah akbar”. Ora è ricercato dalla polizia

Secondo fonti di polizia citate dai media locali, l’uomo che ha aperto il fuoco, imbracciando un fucile d’assalto kalashnikov, ha urlato “Allah akbar”. L’uomo è tuttora libero. Secondo un video pubblicato sul sito del quotidiano fiammingo Het Laatste Nieuws, è fuggito dopo aver usato il fucile automatico in sella a uno scooter. Un portavoce della Procurelga a bsi è limitato a chiarire che è stata aperta un’indagine sull’accaduto, ma senza specificare se si sia trattato di un atto terroristico. Nel video diffuso dai media belgi, ora sequestrato dalle autorità, l’uomo che ha aperto il fuoco afferma di appartenere allo Stato islamico e si vanta di aver ucciso dei non credenti per “vendicare i musulmani e che viviamo e moriamo per la nostra religione”.

“Il cuore dell’Europa è stato colpito dalla violenza. Il mio cuore va alle famiglie delle vittime dell’attacco omicida nel centro di BRUXELLES. Il mio sostegno va alle autorità e ai servizi di sicurezza belgi che stanno monitorando la situazione” scrive su X il presidente del Consiglio Ue. Charles Michel.