Putin ignora Trump: “Non rinunceremo ai nostri obiettivi in Ucraina”

Nella telefonata con Trump, Vladimir Putin tira dritto e continua a ribadire che la Russia non rinuncerà ai suoi obiettivi in Ucraina.

Vladimir Putin tira dritto. E anche questa volta non sembra intenzionato a concedere nulla a Donald Trump sulla guerra in Ucraina. La lunga telefonata tra i due non sblocca la situazione di stallo del conflitto, con i negoziati per la pace che non fanno passi avanti. Putin ha detto a Trump che “non rinuncerà ai suoi obiettivi”.

Il presidente russo si riferisce alla “cancellazione delle cause di fondo conosciute a tutti che hanno portato all’attuale situazione, una situazione di scontro acuto”, secondo quanto riferito dal consigliere di Mosca per la politica estera, Yuri Ushakov, citato da Interfax.

Telefonata con Trump, ma Putin tira dritto

Putin ha comunque detto al presidente Usa che il suo Paese è pronto a “continuare il processo negoziale” con Kiev dopo i due incontri di Istanbul. Ma, come detto, senza rinunciare ai suoi obiettivi. La telefonata è durata quasi un’ora e Putin ha detto di voler continuare a cercare una soluzione negoziata pur non abbandonando i suoi sforzi per eliminare le cause di fondo del conflitto.

I due presidenti hanno parlato anche della situazione in Iran, decidendo di mantenere i contatti anche su questo tema. Il Cremlino sostiene che Putin e Trump non abbiano parlato della sospensione delle forniture di armi americane all’Ucraina. Ushakov ha spiegato che nel corso della telefonata “è stato confermato il reciproco interesse alla realizzazione di una serie di progetti economici promettenti, in particolare nel settore energetico e nella ricerca spaziale”.