Tragedia del mare in Indonesia: un traghetto turistico affonda vicino a Bali, almeno 4 morti e 38 dispersi. In corso i soccorsi

Una nuova tragedia del mare colpisce l’Indonesia. Un traghetto è affondato nelle acque che separano l’isola di Giava da Bali, causando la morte di almeno quattro persone. Secondo quanto riferito dall’Agenzia di ricerca e soccorso di Surabaya, altre 23 persone sono state tratte in salvo, mentre risultano ancora disperse 38 persone, inghiottite dal mare in una delle tratte più frequentate del Paese.

Il traghetto, identificato come KMP Tunu Pratama Jaya, aveva lasciato nella tarda serata di mercoledì il porto di Ketapang, nella provincia di Giava Orientale, diretto al porto di Gilimanuk, sull’isola di Bali, distante circa 50 chilometri. La nave è affondata circa mezz’ora dopo la partenza, secondo il comunicato dell’Agenzia nazionale di ricerca e soccorso.

A bordo si trovavano in totale 53 passeggeri, 12 membri dell’equipaggio e 22 veicoli, tra cui 14 camion. Le cause dell’affondamento non sono ancora state chiarite, ma le operazioni di soccorso sono rese estremamente difficili dalle condizioni del mare. Nove imbarcazioni, tra cui due rimorchiatori e due gommoni, sono impegnate nelle ricerche, ostacolate da onde alte fino a due metri e dall’oscurità della notte.

Tragedia del mare in Indonesia: un traghetto turistico affonda vicino a Bali, almeno 4 morti e 38 dispersi

Molti dei sopravvissuti sono stati trovati privi di sensi dopo aver lottato per ore tra le correnti e le acque agitate, ha dichiarato il capo della polizia di Banyuwangi, Rama Samtama Putra. I soccorritori temono che il bilancio delle vittime possa aggravarsi nelle prossime ore.

Il tratto di mare tra Ketapang e Gilimanuk è uno snodo cruciale per il trasporto di merci e persone tra Giava e Bali, ma è spesso teatro di incidenti a causa delle condizioni meteorologiche instabili, della scarsa manutenzione di alcuni mezzi e del sovraccarico.

Le autorità indonesiane hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’affondamento. Intanto, famiglie e soccorritori attendono con ansia notizie dei dispersi, mentre il Paese si stringe nel dolore per l’ennesimo disastro marittimo.