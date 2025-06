A Los Angeles nuove proteste dopo le folle del “No kings day”

Los Angeles, 16 giu. (askanews) – Manifestanti sventolano bandiere degli Usa al contrario e bandiere messicane per le strade di Los Angeles, uno strascico di protesta dopo le folle che hanno riempito la città, e molte altre metropoli americane, nel “No kings day”, mobilitazione di massa contro le politiche migratorie di Trump e i blitz indiscriminati contro gli immigrati.”Spero davvero che molte persone escano allo scoperto e facciano la differenza – dice Elaine Garcia, americana e figlia di immigrati messicani – penso che più siamo, più possiamo convincere o far cambiare idea alla gente: non siamo tutti criminali. Veniamo a lavorare e facciamo quello che dobbiamo fare. Siamo pacifici. E spero che riusciremo a far cambiare idea a tutti”.Domenica, il presidente Trump ha ordinato nuove operazioni anti-migranti a Los Angeles, Chicago e New York, in preparazione di quello che ha definito il “più grande programma di deportazione di massa della storia”.Un proposito contro cui sabato 15 giugno sono scese migliaia di persone in piazza anche a San Francisco, New York, Austin, Washington: oltre 2.000 le manifestazioni organizzate in tutti gli Stati Uniti.