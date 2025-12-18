Bruxelles, agricoltori contro agenti: lancio di patate e lacrimogeni

Bruxelles, 18 dic. (askanews) – Disordini e scontri tra agricoltori e polizia davanti al Parlamento europeo a Bruxelles durante la protesta con i trattori contro l’accordo commerciale previsto dall’Ue con il blocco sudamericano Mercosur.Momenti di tensione con lancio di patate, letame e barricate incendiate, con gli agenti che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Gli agricoltori temono che l’intesa li penalizzi, favorendo prodotti più economici provenienti dal Brasile e dagli altri paesi dell’America Latina.