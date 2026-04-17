Dopo giorni di maltempo, il meteo cambia nuovamente registro e, dal weekend, promette di portare un anticipo d’estate sull’Italia. A causare questo repentino stravolgimento, secondo quanto riporta Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, sarà “l’Anticiclone delle Azzorre”, che “non agirà da solo, ma si presenterà in una versione ibrida, mescolata al ben più caldo anticiclone africano”.

Una congiuntura che causerà un sensibile aumento delle temperature, fino a 8-9 °C sopra la media del periodo. Lo stesso Tedici fa notare che “basta guardare la climatologia della seconda decade di aprile: normalmente in Italia dovremmo registrare massime intorno ai 18 °C al Nord, 19 °C al Centro e 20 °C al Sud. Nei prossimi giorni, invece, voleremo su valori tipici di giugno”, con picchi di 27-28 °C.

Sabato il clima sarà quello tipico dell’inizio dell’estate, con cieli sereni e caldo su quasi tutta l’Italia. Al Nord e al Centro le condizioni favoriranno le tradizionali scampagnate, mentre al Sud la situazione sarà più dinamica, tanto che non si escludono acquazzoni improvvisi, seppur localizzati e di breve durata.

Meteo: nel weekend l’anticiclone delle Azzorre e quello Africano portano un anticipo dell’estate. Ma da lunedì torna l’instabilità su tutta l’Italia

Tuttavia, da domenica al Nord si avvertiranno gli effetti di una perturbazione che attualmente sta transitando tra Inghilterra, Germania e Polonia. Un fronte meteo che porterà a un vistoso aumento della nuvolosità, con locali temporali sulle Alpi e precipitazioni che potrebbero interessare anche la Pianura Padana. Nello stesso momento, al Centro-Sud splenderà il bel tempo.

Proprio la perturbazione che colpirà il Nord già da domenica sera dovrebbe aprire la prossima settimana all’insegna di un clima più fresco e instabile, con un calo delle temperature di 5-6 °C, accompagnato da qualche rovescio.