Nvidia sfida Intel, arriva il processore per l’era dell’AI

Milano, 1 giu. (askanews) – Nvidia entra ufficialmente nel mercato dei processori per computer portatili Windows e lancia la sfida a Intel. Al Computex di Taipei, una delle principali fiere mondiali dedicate a computer, semiconduttori e tecnologie digitali, il Ceo Jensen Huang ha presentato RTX Spark, il nuovo processore che arriverà sul mercato in autunno e che punta a ridefinire il concetto stesso di personal computer nell’era dell’intelligenza artificiale.Il gruppo californiano, leader mondiale nei chip per l’AI, amplia così la propria presenza oltre le tradizionali GPU, le schede grafiche che hanno alimentato il boom dell’intelligenza artificiale generativa, contribuendo a rendere Nvidia la società quotata con la più alta capitalizzazione di mercato al mondo.”Microsoft e Nvidia hanno ottimizzato tutto con estrema cura affinché questo computer possa letteralmente eseguire tutto ciò che il mondo ha creato e, in più, far funzionare agenti AI”Secondo Nvidia, la nuova piattaforma è stata progettata per gestire localmente modelli di intelligenza artificiale avanzati e agenti software capaci di svolgere attività per conto degli utenti, senza dipendere costantemente dal cloud.Gli analisti vedono nella mossa un potenziale cambio di equilibrio nel mercato dei PC, dominato da decenni da Intel e AMD. L’obiettivo dichiarato è creare una nuova generazione di computer pensati fin dall’origine per l’AI.”L’AI utile è arrivata. L’intelligenza artificiale oggi genera profitti e contribuisce alla crescita economica. Dietro tutto questo c’è un nuovo paradigma informatico: non solo grandi modelli linguistici, ma agenti AI”, ha concluso Huang.