Cappellano (Stellantis): nessun taglio capacità produttiva in Italia

Torino, 29 mag. (askanews) – “Stellantis ha basato la propria strategia in Europa su tre punti strategici: l’estensione della copertura di mercato del 25% attraverso 50 lanci da adesso fino al 2030, di cui 25 nuovi prodotti e 25 rinnovazioni di prodotti esistenti; l’introduzione di nuove piattaforme nei nostri stabilimenti in Europa e un utilizzo migliore degli stabilimenti produttivi che porterà l’utilizzo totale all’80% della capacità installata”. Lo ha detto Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, durate un incontro stampa a Torino.”L’Italia segue esattamente queste priorità – ha aggiunto – quindi nuovi modelli, nuove piattaforme e un utilizzo migliore della capacità installata. A Melfi arrivano tre nuove vetture, due quest’anno e una appena saremo pronti, sarà una nuova vettura Alfa Romeo. Mirafiori va in continuità con la produzione della 500 elettrica e ibrida e con la produzione attuale della trasmissione eDCT, che è la trasmissione che usiamo per i motori ibridi. I car a Pomigliano dal 2028. In questo momento non prevediamo tagli di capacità produttiva in Italia”.