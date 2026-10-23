Cisgiordania, Tajani: “Colpendo civili Israele non avrà sicurezza”

Istanbul, 23 ott. (askanews) – “Non siamo d’accordo” con la decisione di Israele di un blocco totale della Cisgiordania. “Noi siamo perché il popolo palestinese possa finalmente realizzare il proprio sogno vivendo in pace con Israele, che deve avere garantita la propria sicurezza, ma non è colpendo la popolazione palestinese soprattutto i pacifici o i villaggi cristiani, che si risolve il problema della sicurezza di Israele”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al termine della riunione ministeriale “4+4″ a Istanbul.”Bisogna disarmare Hamas, bisogna che ci sia stabilità a Gaza, bisogna che i terroristi vengano messi fuori gioco, disarmandoli totalmente, e questo è un aspetto importante. Ma noi – ha sottolineato Tajani – non possiamo non riconoscere l’importanza di dar vita ad uno Stato palestinese perché l’abbiamo sempre detto: bisogna riunificare Cisgiordania e Gaza e poi far nascere attraverso un rafforzamento dell’Autorità nazionale palestinese uno Stato indipendente che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele”.