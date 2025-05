Conte: “Il 7 giugno in piazza per dire basta al massacro a Gaza”

Milano, 28 mag. (askanews) -“Invitiamo il 7 giugno tutti i cittadini, tutte le persone che ritengono che a Gaza si stia calpestando non solo il diritto internazionale umanitario ma anche i più elementari principi di umanità, invitiamo tutti coloro che ritengono che questo sistematico sterminio debba terminare, tutti coloro che si distanziano da questa complicità che di fatto sta offrendo il nostro governo alla condotta criminale di Netanyahu a venire con noi in corteo e poi in piazza”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha invitato a partecipare alla manifestazione per Gaza il 7 giugno, insieme con la leader del Pd Elly Schlein e di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.”Sarà un momento per accendere le luci, noi abbiamo già accese da tempo, abbiamo una mozione unitaria che sarà la base di questa iniziativa e che tutti si possono appunto richiamare l’attenzione anche internazionale su quello che sta succedendo per dire basta a questo massacro – ha detto – basta a questa silenzio assordante del nostro governo a questo balbettio insignificante dell’Unione Europea, noi ci siamo e non siamo disponibili a volgerci dall’altra parte, quindi tutti sono invitati a partecipare”.