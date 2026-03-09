Crans Montana, indagato il sindaco per il disastro di Capodanno

Milano, 9 mar. (askanews) – Il sindaco di Crans-Montana Nicolas Féraud è stato indagato, insieme ad altre 4 persone, nell’ambito dell’inchiesta sul tragico incendio di Capodanno al bar Le Constellation, che ha provocato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115.Féraud è accusato di lesioni personali per negligenza, di messa in pericolo della vita altrui con dolo diretto, di incendio per negligenza, nonché di una serie di violazioni delle responsabilità e degli obblighi imposti dalla legge sui comuni, segnatamente dalla legge sulla protezione contro gli incendi e gli eventi naturali.Le indagini proseguono ed entro fine marzo potrebbe arrivare una svolta nei rapporti investigativi tra gli inquirenti svizzeri e quelli italiani nell’ambito del processo di “cooperazione rafforzata” tra le procure.