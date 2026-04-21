Crisi del carburante per aerei, la Ue valuta importazioni da Usa

Bruxelles, 21 apr. (askanews) – L’Unione Europea ha dichiarato di stare valutando la possibilità di importare maggiori quantità di carburante per aerei dagli Stati Uniti e di imporre agli Stati membri di detenere riserve minime, a causa della crisi in Medio Oriente che sta mettendo a dura prova le forniture. Pur affermando che al momento non vi sono prove di “effettive carenze”, il commissario europeo per i trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha dichiarato che il blocco deve essere preparato. “Stiamo lavorando per garantire una fornitura alternativa di carburante per aerei per l’Europa, come il carburante di tipo A prodotto negli Stati Uniti”, ha affermato Tzitzikostas in una conferenza stampa dopo una videoconferenza tra i ministri dei trasporti dell’UE.