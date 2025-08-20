Abbonati
20/08/2025
15:01
Dal calligrafo al cuoco, le abilità dei robot allo show di Taipei

Taipei, 20 ago. (askanews) – Dal robot calligrafo, che fa della grafia un’arte, a quello che riconosce gli oggetti, li prende e li colloca al posto giusto, dall’umanoide in grado di prepararsi un toast a quello che riempie gli scaffali dei supermercati. A Taipei allo show sull’intelligenza artificiale e i robot migliaia di imprese mostrano il futuro della tecnologia.

