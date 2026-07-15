Dipendenti fanno causa a Meta per licenziamenti decisi con l’AI

Menlo Park, 15 lug. (askanews) – Licenziamenti discriminatori e fatti con l’intelligenza artificiale. Ventisei dipendenti di Meta hanno fatto causa contro il colosso di Menlo Park, accusando l’azienda di aver utilizzato algoritmi per individuare i dipendenti da licenziare colpendo in particolar modo il personale in congedo per motivi di salute, parentali o familiari.Il piano di ristrutturazione e licenziamenti era stato annunciato a maggio, e prevede di lasciare a casa circa 8mila persone, praticamente il 10% della forza lavoro dell’azienda.Per scegliere chi tenere e chi no, secondo l’accusa, è stato usato un complesso algoritmo che ha operato una sistematica valutazione della produttività dei dipendenti basandosi su classifiche di rendimento, senza tener conto di chi si trovava in congedo di maternità o in malattia.L’azienda fondata da Mark Zuckerberg respinge però le accuse: “Le decisioni sono state prese da persone, non dall’intelligenza artificiale”.