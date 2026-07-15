Eurodeputata Scuderi (AVS) denuncia: strattonata dalla polizia di Bruxelles

Roma, 15 lug. (askanews) – “La polizia di Bruxelles mi ha impedito di camminare da libera cittadina per strada, a qualche centinaia di metri dal Parlamento Europeo, dove si stava svolgendo una manifestazione della destra a favore della remigrazione. Mi è stato detto che non potevo camminare in una strada pubblica, seppure stavo tornando nel mio ufficio e in quelle strade non c’era alcun manifestante. Sono stata strattonata e spostata con la forza, anche se altre persone camminavano intorno a me. Forse a spaventare la polizia è stata la bandiera della pace che avevo in mano? Alla mia richiesta di spiegazioni è stato risposto con imposizioni aggressive e perentorie che non avevano alcun contenuto. È assurdo che in Europa, a Bruxelles, davanti al Parlamento, si verifichino scene del genere, mentre dall’altra parte della strada qualche decina di persone protesta a favore della deportazione di esseri umani, del razzismo e della violenza. Perché i neo-nazisti hanno il potere di toglierci anche la libertà di camminare? La polizia da che parte stava?”. Così sui social l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi.