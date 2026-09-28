Droni russi su Dnipro, colpito edificio amministrativo, 4 morti

Milano, 28 set. (askanews) – Nelle immagini le squadre di soccorso ucraine cercano di domare gli incendi nel luogo in cui un drone russo ha colpito la città di Dnipro, nell’Ucraina centrale, dove quattro persone sono state uccise e almeno altre 19 sono rimaste ferite. I soccorritori riferiscono di aver evacuato 49 persone da un edificio amministrativo in fiamme. L’ultima ondata di attacchi sferrata da Mosca ha colpito anche Kiev e la città di Kharkiv, nella parte orientale del Paese.