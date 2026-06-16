Ebola, la Croce Rossa: l’epidemia non ha ancora raggiunto il picco

Roma, 16 giu. (askanews) – La Croce Rossa afferma che l’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo non ha ancora raggiunto il picco, mentre aumentano gli allarmi sulle pericolose carenze nella lotta al virus. “È chiaro che siamo ancora indietro rispetto all’epidemia”, dice Bruno Michon, responsabile delle operazioni IFRC per la risposta all’Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, da quando l’epidemia è stata dichiarata il 15 maggio scorso, nel Paese sono stati confermati 808 casi, inclusi 192 decessi.