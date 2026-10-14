Ex Ilva, a Genova operai in corteo. Salis incontra i lavoratori

Genova, 14 ott. (askanews) – Continua la protesta degli operai dello stabilimento ex Ilva di Genova. Dopo un’altra notte in tenda davanti alla prefettura, poco prima delle 9 è partito un corteo, anche con i mezzi da lavoro, per la strade del centro, contro l’annunciata chiusura degli impianti del Nord a partire dal 15 novembre. È il terzo giorno di mobilitazione, molti i disagi per il traffico.La sindaca di Genova Silvia Salis ha incontrato nuovamente i lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano in piazza De Ferarri. Per evitare il fermo dell’impianto, operai e sindacati chiedono che vengano acquistati sul mercato i coils – le bobine di acciaio – o le bramme necessarie ad alimentare lo stabilimento di Cornigliano. Una soluzione a cui starebbe lavorando il governo. Ma, nell’attesa, continua la mobilitazione e il presidio a oltranza davanti alla prefettura.Armando Palombo della Rsu Fiom Cgl dello stabilimento ex Ilva di Genova: “Questa mattina è venuto il presidente della Regione, adesso è arrivata anche la sindaca di Genova, non ci ha portato notizie buone e definitive, ma ci ha detto che oggi può essere una giornata positiva. Registriamo questo ennesimo messaggio – ha concluso il sindacalista rivolgendosi ai lavoratori in corteo – che ovviamente non calma la nostra pazienza”. “Continuiamo così, disciplinati, organizzati ma pronti a tutto”, ha aggiunto.