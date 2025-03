Francia, svolta sulla morte del piccolo Emile: fermati nonni e zii

Roma, 25 mar. (askanews) – In Francia sembra esserci una svolta nel caso del piccolo Emile Soleil, la cui scomparsa risale all’estate 2023.I nonni materni del bambino, Philippe Vedovini e sua moglie, sono stati presi in custodia dalla polizia di Marsiglia “con l’accusa di omicidio volontario e manipolazione di cadavere”, ha dichiarato il procuratore Jean-Luc Blachon parlando con la France presse. Nelle immagini si vede la polizia che perquisisce la loro abitazione. Inoltre, anche due dei loro figli adulti, ovvero gli zii del piccolo, sono in custodia.Emile, due anni e mezzo, era scomparso l’8 luglio 2023, appena arrivato per le vacanze estive nella casa di villeggiatura dei nonni nella piccola frazione di Haut-Vernet a 1.200 metri nelle Alpi dell’Alta Provenza.Inutili le ricerche durate nove mesi finché a marzo 2024 un escursionista ha scoperto un cranio e dei denti che sono stati poi attribuiti al bambino, ritrovarti a circa 1,7 km dall’abitazione. Da lì in poi le indagini sono andate avanti mirate. Lo scorso febbraio ai funerali del piccolo, con tutta la famiglia presente, i nonni avevano chiesto di far luce su che cosa fosse accaduto al nipotino.