Gaza, nuovi attacchi israeliani: tra i morti anche bambini

Roma, 23 apr. (askanews) – Nelle immagini, palestinesi davanti all’ospedale Al-Shifa piangono i loro cari uccisi in un attacco aereo israeliano notturno su Beit Lahia, nel Nord della Striscia di Gaza.L’agenzia di protezione civile di Gaza ha dichiarato che sono rimaste uccise cinque persone, tra cui tre bambini.Nonostante il cessate il fuoco con Hamas, entrato in vigore lo scorso 10 ottobre, i raid vanno avanti. Da allora, sono oltre 780 i palestinesi uccisi, come riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Poche ore fa, in un altro attacco contro un’autovettura all’ingresso del campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza, ne sono morti altri tre.