World Press Photo: “Separati dall’Ice” di Carol Guzy è la foto dell’anno

Roma, 23 apr. (askanews) – “Separati dall’Ice” di Carol Guzy è stata scelta come foto dell’anno. L’immagine, che immortala il momento in cui una famiglia ecuadoriana viene separata dagli agenti dell’Immigration and Custom Enforcement, l’agenzia federale statunitense che si occupa del contrasto all’immigrazione (sotto accusa dopo le vicende di violenza a Minneapolis e l’uccisione di Renée Nicole Good), con l’uomo tirato per la maglietta nel tentativo di trattenerlo, ha vinto il premio più importante dell’annuale World Press Photo.La fotografa americana, l’ha scattata in un edificio federale Usa; secondo la moglie e i figli, l’uomo, Luis, non aveva precedenti; in un discorso registrato prima della cerimonia, ha dichiarato: “Siamo testimoni della sofferenza di innumerevoli famiglie, ma anche della loro grazia e resilienza che trascendono le avversità – ha detto – il loro coraggio nell’aprire le loro vite alle nostre telecamere ci ha permesso di raccontare le loro storie. E certamente questo premio appartiene a loro, non a me. Speriamo che le loro immagini facciano luce per aprire la strada”.La giuria ha esaminato 57.376 foto scattate da 3.747 fotoreporter per selezionare i 45 scatti premiati provenienti da tutto il mondo.”Emergenza umanitaria a Gaza”, del palestinese Saber Nuraldin è arrivata in finale: il suo scatto ritrae palestinesi che assaltono un camion umanitario a Gaza per procurarsi la farina durante una breve tregua del blocco di Israele per consentire il passaggio degli aiuti. Altra finalista la foto di Victor J. Blue che ha ritratto le donne indigene Achi in Guatemala, vincitrici di una battaglia legale contro le forze paramilitari che hanno commesso atrocità durante la guerra civile del Paese.