Germania, ct Klopp: “Non si lasci ad AfD orgoglio nazionale”

Francoforte, 17 set. (askanews) – Durante una conferenza stampa a Francoforte, in cui ha annunciato una lista di 44 giocatori per la Nations League, il ct della Germania, Juergen Klopp, ha dichiarato che la squadra di calcio deve contribuire a far sì che l'”orgoglio nazionale” non venga lasciato alle “persone sbagliate”, dopo la recente vittoria elettorale del partito di estrema destra AfD. “Sono successe tante cose di recente, si sono svolte delle elezioni che alcuni probabilmente hanno trovato ok, mentre molti altri hanno pensato: ‘Santo cielo, cosa sta succedendo?’. Non voglio ingigantire la questione; spero di non dover parlare troppo spesso di cose politiche nelle conferenze stampa future, perché non sono un esperto – sono solo un profano interessato, come la maggior parte delle persone che comunque ne discutono – ma preferirei evitare di farlo. Dal mio punto di vista di sportivo, posso dire che vorrei riappropriarmi, per me e per noi, di quella bandiera”. ” Non vorrei lasciare l’orgoglio nazionale in mano alle persone sbagliate, a essere sincero. Ma non so nemmeno se sia possibile o lecito usare questo termine – non ne sono affatto sicuro – senza che venga frainteso. Mi è stato detto che si potrebbe parlare di patriottismo positivo: volentieri, per me è lo stesso. Quello che provo – e me ne rendo conto giorno dopo giorno – è un immenso orgoglio nel ricoprire questo ruolo. Penso davvero che il nostro sia un Paese meraviglioso; per certi versi, la composizione della squadra rispecchia la situazione generale della Germania. Non mi sono concentrato su ciò che ci manca, ma su ciò che abbiamo”.