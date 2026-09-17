Proiettile e lettera minatoria a Valditara: la politica si schiera con il ministro e condanna l'intimidazione

Brutta sorpresa per il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che nei giorni scorsi ha ricevuto una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie di gravissima entità. Un episodio per il quale, come si apprende in queste ore, il ministro ha sporto denuncia ai carabinieri.

Di fronte a questa intimidazione, la politica ha risposto compatta, schierandosi a difesa di Valditara.

Tra i primi a commentare la notizia è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sui social ha scritto: “Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al Ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute. Un proiettile e una lettera minatoria sono vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine per fare piena luce sull’accaduto e in una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche”.

Solidarietà “al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, destinatario di una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie” è stata espressa anche da Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica. “Desidero rivolgere la mia piena e convinta solidarietà, con l’auspicio che gli autori di questo gesto possano essere rapidamente individuati dagli organi competenti”, ha aggiunto.

Proiettile e lettera minatoria a Valditara: la politica si schiera con il ministro e condanna l’intimidazione

Sulla stessa lunghezza d’onda anche le opposizioni, che hanno condannato la grave intimidazione. “Esprimo la mia solidarietà al ministro Valditara per le minacce ricevute. La violenza e l’intimidazione non devono mai entrare nel confronto politico e istituzionale. Ogni minaccia e ogni episodio di violenza vanno condannati con fermezza. La politica deve restare il luogo del confronto, del rispetto reciproco e delle idee, anche e soprattutto quando le posizioni sono profondamente diverse”. Lo scrive Irene Manzi, responsabile nazionale scuola del Pd.

“Alleanza Verdi e Sinistra esprime la propria solidarietà al ministro Valditara per le gravi minacce ricevute. La violenza e l’intimidazione sono la negazione del confronto democratico e dello Stato di diritto. Nessuna contestazione può travalicare la soglia della minaccia”, ha affermato Elisabetta Piccolotti di Avs.