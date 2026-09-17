Di giorno in giorno, fare il pieno di carburante sta diventando un incubo. Anche oggi, malgrado le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati ieri fossero in discesa, soprattutto quelle del diesel, sulla rete carburanti italiana proseguono i rialzi. Stando agli ultimi dati, Eni rincara di un centesimo il diesel, IP di due centesimi la benzina e di quattro il diesel, mentre Tamoil aumenta di un centesimo la benzina e di due centesimi il diesel.

Per questo i prezzi al distributore continuano ad aumentare, in particolare quelli del diesel, che di giorno in giorno macinano nuovi record. Nello specifico, in base ai dati del Mimit aggiornati al 17 settembre, il prezzo medio nazionale della benzina self service è di 2,143 euro al litro, rispetto ai 2,132 euro al litro del 16 settembre, mentre quello del diesel self service è di 2,266 euro al litro, contro i 2,246 euro al litro del giorno precedente.

Come sempre, sulla rete autostradale il prezzo medio nazionale dei carburanti è sensibilmente più alto. Qui la benzina self service costa in media 2,236 euro al litro, rispetto ai 2,222 euro al litro di ieri, mentre il diesel self service arriva a 2,346 euro al litro, contro i 2,326 euro al litro di 24 ore fa.

Un quadro che sembra destinato a peggiorare perché da domani lo sconto fiscale sul diesel si ridurrà da 17 a 12,2 centesimi di euro al litro, Iva inclusa. Per effetto di questa riduzione, il prezzo del gasolio alla pompa subirà un aumento di 4,8 centesimi al litro.

Carburanti, nuova stangata: il diesel vola a 2,266 euro e da domani arriva pure un aumento da 4,8 centesimi al litro per via della riduzione del taglio delle accise

Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8 di ieri, 16 settembre, i prezzi medi della benzina in modalità self service praticati dalle compagnie sono compresi tra 2,136 e 2,150 euro al litro, mentre per i no logo il prezzo medio è di 2,133 euro al litro. Per il diesel, i prezzi medi self service praticati dalle compagnie si collocano tra 2,249 e 2,272 euro al litro, mentre per i no logo il prezzo medio è di 2,247 euro al litro.

Sul servito, per la benzina, gli impianti delle compagnie presentano prezzi medi compresi tra 2,220 e 2,333 euro al litro, mentre per i no logo il prezzo medio è di 2,186 euro al litro. Sul diesel servito, i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,329 e 2,450 euro al litro, mentre per i no logo il prezzo medio è di 2,300 euro al litro.

I prezzi medi praticati per il Gpl sono compresi tra 0,759 e 0,787 euro al litro, mentre per i no logo il prezzo medio è di 0,751 euro al litro. Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,789 a 1,965 euro al kg, con una media di 1,873 euro al kg per i no logo.