Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si attesta al 7,3% e oltre a confermare il distacco dalla Lega, ormai stabile a 1,7 punti percentuali, spaventa e mette nel mirino anche Forza Italia. Quella che sembrava un’ipotesi da fantapolitica sembra ormai una certezza: dopo il sorpasso sul partito di Matteo Salvini, l’ex generale vede ridursi, letteralmente di ora in ora, il distacco da Forza Italia, ferma al 7,9%. È questo il principale dato che emerge dall’ultimo sondaggio Tecnè realizzato per RTI e pubblicato da BiDiMedia, una rilevazione che fotografa un centrodestra in pieno riassetto interno.

Una rilevazione da cui, però, emerge anche la difficoltà del centrosinistra nell’approfittare delle difficoltà di Meloni & Co. Dati alla mano le due coalizioni sembrano pressoché appaiate, di fatto rendendo decisivo l’elettorato che, ad oggi, si dice “indeciso” su chi votare.

I numeri partito per partito

Di seguito il dettaglio delle intenzioni di voto rilevate da Tecnè:

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni : 28,0%

: 28,0% Partito Democratico di Elly Schlein : 20,7%

: 20,7% Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte : 12,5%

: 12,5% Forza Italia di Antonio Tajani : 7,9%

: 7,9% Futuro Nazionale di Roberto Vannacci : 7,3%

: 7,3% Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni : 6,0%

e : 6,0% Lega di Matteo Salvini : 5,6%

: 5,6% Azione di Carlo Calenda : 3,3%

: 3,3% Italia Viva di Matteo Renzi : 2,3%

: 2,3% +Europa di Riccardo Magi : 1,1%

: 1,1% Noi Moderati di Maurizio Lupi : 1,0%

: 1,0% Altri partiti: 4,3%

In soldoni, Fratelli d’Italia resta saldamente prima forza con un margine di oltre sette punti sul Pd. Nel centrosinistra, il distacco tra dem e pentastellati è sostanzialmente stabile a 8,2 punti: un rapporto di forza che pesa nelle discussioni sul cosiddetto campo largo.

Il dato sulle coalizioni: il centrosinistra non ingrana e il centrodestra si avvicina

Sul piano degli schieramenti, il centrosinistra è indicato al 42,6% (senza Azione) e il centrodestra al 42,5% (senza Futuro Nazionale). Un decimo di punto. Dentro un margine di errore dichiarato di +/- 3,5%, si tratta di rumore statistico: le due coalizioni sono, a tutti gli effetti pratici, appaiate. Insomma parlare di sorpasso dell’uno sull’altro blocco sarebbe fuorviante e i recenti trend dimostrano come le due coalizioni siano sostanzialmente stabili.

Vannacci e la Lega: il confronto con gli altri istituti

Il dato Tecnè di oggi 17 settembre non è affatto isolato. Nella Supermedia YouTrend/Agi del 10 settembre, Futuro Nazionale e Forza Italia risultano entrambe al 7,6%, con la Lega al 5,6%. Il sondaggio Ixè, anch’esso del 10 settembre, colloca Vannacci all’8%, quasi il doppio della Lega. Nel precedente rilevamento Tecnè per RTI, diffuso l’8 settembre, Futuro Nazionale era al 7,4%, la Lega al 5,7% e Forza Italia al 7,9%.

Il quadro che ne esce: Tecnè è, tra gli istituti attivi nelle ultime due settimane, il più prudente sui numeri di Vannacci, che oscillano tra il 7,3% e il 7,4% in sostanziale stabilità. Altri rilevatori, Ixè, SWG, la stessa Supermedia YouTrend, segnalano una dinamica più marcata, con Futuro Nazionale in avvicinamento o in aggancio a Forza Italia. La direzione, in ogni caso, è univoca: Vannacci è stabilmente davanti alla Lega e il gap con gli azzurri si assottiglia rilevazione dopo rilevazione.

Nota metodologica

Il sondaggio politico di Tecnè per RTI, come riportano i dati, ha registrato un tasso di risposta del 13,6%: 801 interviste valide su 5.907 contatti. Un dato che rientra nelle prassi delle indagini telefoniche e online, ma che va ricordato per contestualizzare l’ampiezza del campione effettivo. Il margine di errore dichiarato è +/-3,5%.