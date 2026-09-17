Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si attesta al 7,3% e oltre a confermare il distacco dalla Lega, ormai stabile a 1,7 punti percentuali, spaventa e mette nel mirino anche Forza Italia. Quella che sembrava un’ipotesi da fantapolitica sembra ormai una certezza: dopo il sorpasso sul partito di Matteo Salvini, l’ex generale vede ridursi, letteralmente di ora in ora, il distacco da Forza Italia, ferma al 7,9%. È questo il principale dato che emerge dall’ultimo sondaggio Tecnè realizzato per RTI e pubblicato da BiDiMedia, una rilevazione che fotografa un centrodestra in pieno riassetto interno.
Una rilevazione da cui, però, emerge anche la difficoltà del centrosinistra nell’approfittare delle difficoltà di Meloni & Co. Dati alla mano le due coalizioni sembrano pressoché appaiate, di fatto rendendo decisivo l’elettorato che, ad oggi, si dice “indeciso” su chi votare.
I numeri partito per partito
Di seguito il dettaglio delle intenzioni di voto rilevate da Tecnè:
- Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni: 28,0%
- Partito Democratico di Elly Schlein: 20,7%
- Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte: 12,5%
- Forza Italia di Antonio Tajani: 7,9%
- Futuro Nazionale di Roberto Vannacci: 7,3%
- Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: 6,0%
- Lega di Matteo Salvini: 5,6%
- Azione di Carlo Calenda: 3,3%
- Italia Viva di Matteo Renzi: 2,3%
- +Europa di Riccardo Magi: 1,1%
- Noi Moderati di Maurizio Lupi: 1,0%
- Altri partiti: 4,3%
In soldoni, Fratelli d’Italia resta saldamente prima forza con un margine di oltre sette punti sul Pd. Nel centrosinistra, il distacco tra dem e pentastellati è sostanzialmente stabile a 8,2 punti: un rapporto di forza che pesa nelle discussioni sul cosiddetto campo largo.
Leggi anche: I sondaggi premiano i partiti di testa: crescono FdI, Pd, M5s e Futuro Nazionale
Il dato sulle coalizioni: il centrosinistra non ingrana e il centrodestra si avvicina
Sul piano degli schieramenti, il centrosinistra è indicato al 42,6% (senza Azione) e il centrodestra al 42,5% (senza Futuro Nazionale). Un decimo di punto. Dentro un margine di errore dichiarato di +/- 3,5%, si tratta di rumore statistico: le due coalizioni sono, a tutti gli effetti pratici, appaiate. Insomma parlare di sorpasso dell’uno sull’altro blocco sarebbe fuorviante e i recenti trend dimostrano come le due coalizioni siano sostanzialmente stabili.
Leggi anche: Legge elettorale e sondaggi politici, le simulazioni di YouTrend con Rosatellum e Stabilicum: ecco chi vincerebbe nei quattro scenari ipotizzati
Vannacci e la Lega: il confronto con gli altri istituti
Il dato Tecnè di oggi 17 settembre non è affatto isolato. Nella Supermedia YouTrend/Agi del 10 settembre, Futuro Nazionale e Forza Italia risultano entrambe al 7,6%, con la Lega al 5,6%. Il sondaggio Ixè, anch’esso del 10 settembre, colloca Vannacci all’8%, quasi il doppio della Lega. Nel precedente rilevamento Tecnè per RTI, diffuso l’8 settembre, Futuro Nazionale era al 7,4%, la Lega al 5,7% e Forza Italia al 7,9%.
Il quadro che ne esce: Tecnè è, tra gli istituti attivi nelle ultime due settimane, il più prudente sui numeri di Vannacci, che oscillano tra il 7,3% e il 7,4% in sostanziale stabilità. Altri rilevatori, Ixè, SWG, la stessa Supermedia YouTrend, segnalano una dinamica più marcata, con Futuro Nazionale in avvicinamento o in aggancio a Forza Italia. La direzione, in ogni caso, è univoca: Vannacci è stabilmente davanti alla Lega e il gap con gli azzurri si assottiglia rilevazione dopo rilevazione.
Nota metodologica
Il sondaggio politico di Tecnè per RTI, come riportano i dati, ha registrato un tasso di risposta del 13,6%: 801 interviste valide su 5.907 contatti. Un dato che rientra nelle prassi delle indagini telefoniche e online, ma che va ricordato per contestualizzare l’ampiezza del campione effettivo. Il margine di errore dichiarato è +/-3,5%.