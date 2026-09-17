Potrebbe essere già al capolinea l’esperienza politica di Friedrich Merz in Germania. Il cancelliere tedesco, che sta attraversando una fase di forte pressione politica e che ha recentemente subito una pesante sconfitta elettorale in Sassonia-Anhalt, dove l’AfD ha ottenuto un risultato storico, si prepara ad affrontare un nuovo banco di prova nelle elezioni regionali che si terranno questo fine settimana in Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino.

A raccontare questa ipotesi è Reuters, sottolineando come la cancellazione del viaggio di Merz all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, previsto per la prossima settimana, sia un segnale della pressione politica interna. “La sua presenza è necessaria a Berlino”, ha affermato un alto funzionario tedesco citato da Politico.

Proprio a seguito della debacle elettorale della settimana scorsa, Merz, che ricopre anche la carica di presidente della CDU, ha convocato per questa domenica sera una riunione dei vertici del partito per coordinare la risposta politica man mano che arriveranno i risultati elettorali. L’annuncio ha alimentato le speculazioni sul futuro politico del cancelliere, in un momento di crescente pressione sulla sua leadership, con alcuni esponenti del suo stesso partito che starebbero discutendo anche dell’ipotesi di un suo passo indietro.

Friedrich Merz sempre più sotto assedio: l’AfD vola al 29%, la CDU precipita al 18%. Il suo destino politico si deciderà alle elezioni di questo weekend

Di fronte all’avanzata dell’AfD e a soli 16 mesi dall’inizio del mandato del cancelliere, nei giorni scorsi otto presidenti regionali della CDU hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta a sostegno di Merz, richiamando la necessità di garantire continuità e stabilità al sistema politico tedesco per evitare un’ulteriore crescita dell’AfD.

Nel documento, i leader regionali hanno sottolineato come l’avanzata delle forze nazionaliste e della destra radicale stia modificando gli equilibri politici in diversi Paesi europei. Uno scenario che, secondo loro, mette a rischio sia il progetto dell’Ue sia la tenuta della Germania.

Insomma, la partita politica di Merz entra nel vivo proprio in questo weekend. Il problema, però, è che secondo un recente sondaggio YouGov la popolarità del cancelliere ha raggiunto un nuovo minimo: soltanto il 14% degli intervistati ritiene che sia l’uomo giusto per guidare il governo, mentre il 78% esprime l’opinione contraria.

Come se non bastasse, la stessa rilevazione mostra l’AfD al 29% nelle intenzioni di voto a livello nazionale, mentre CDU e CSU sono al 18%, il dato più basso registrato dall’istituto per l’alleanza conservatrice. Altri sondaggi recenti mostrano percentuali differenti, ma confermano la forte competizione tra AfD e Unione.