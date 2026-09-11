Dopo la vittoria schiacciante alle elezioni in Sassonia-Anhalt, Alternative für Deutschland (AfD) si toglie la maschera e rivela i propri piani in politica estera nel caso in cui vincesse le elezioni nazionali. Tino Chrupalla, co-presidente di Alternative für Deutschland (AfD), in un’intervista a Repubblica ha rivelato che, per il partito di estrema destra, la Germania dovrebbe interrompere le forniture di armi all’Ucraina e tornare a utilizzare fonti fossili provenienti dalla Russia.

“All’Ucraina forniremmo aiuti umanitari. Ma interromperemmo le forniture di armi per spianare la strada alla pace. Questo è nell’interesse sia degli ucraini che dei tedeschi”, afferma Chrupalla.

Sul fronte energetico, il leader dell’AfD sostiene che la Germania debba “essere aperta a tutte le tecnologie” e dotarsi di “un mix energetico ragionevole che includa l’energia nucleare e le fonti fossili provenienti dalla Russia e dall’Asia occidentale”. Chrupalla, nella lunga intervista, rivendica il risultato dell’AfD in Sassonia-Anhalt, dove il candidato Ulrich Siegmund ha raccolto quasi il 44% dei voti.

AfD fa sempre più paura, il co-presidente Chrupalla svela il piano per la Germania: stop alle armi all’Ucraina e ritorno al gas russo

A suo dire, “il risultato è un successo storico per l’AfD”. Un successo che, secondo Chrupalla, è stato favorito dalla Cdu, che è stata “punita per la sua pessima politica”. Duro anche il giudizio sull’ex cancelliera Angela Merkel, indicata come responsabile delle politiche sull’immigrazione, sull’energia e sulla pandemia. “Angela Merkel, come quasi nessun altro, è responsabile dello stato desolante in cui versa la Germania”, sostiene.

Quanto alla “remigrazione”, Chrupalla afferma che gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione e quelli con precedenti penali devono lasciare il Paese, mentre “chi lavora qui, paga le tasse e si integra nella comunità, è il benvenuto”.

Sul motto dell’AfD in Sassonia-Anhalt, “Più Bismarck, meno Hitler”, infine, Chrupalla sostiene che il nazionalsocialismo debba continuare a essere studiato, ma che “la storia tedesca non è solo il nazismo”.