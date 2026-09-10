La Federcalcio francese “scarica” Infantino, no al sostegno in FIFA

Parigi, 10 set. (askanews) – La Federazione calcistica francese (FFF) scarica Gianni Infantino non sosterrà la sua candidatura di per un altro mandato come presidente della FIFA nel marzo 2027. Lo ha annunciato giovedì il presidente della FFF, Philippe Diallo, al termine di una riunione del comitato esecutivo a Parigi. La FFF si unisce così alle altre federazioni europee che hanno deciso di prendere le distanze dal capo dell’organo di governo del calcio mondiale. Gianni Infantino è indebolito da settimane in seguito al suo piano, poi ritirato, di aprire i Mondiali agli investitori privati. “Io e i miei colleghi del Comitato Esecutivo crediamo che, in un certo senso, la fiducia riposta nel presidente della FIFA sia venuta meno e che la nostra visione di come dovrebbe essere gestito il calcio mondiale non è più rispecchiata. Per questo motivo, all’unanimità, la Federazione calcistica francese ha deciso di ritirare il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA”, ha spiegato Philippe Diallo. “L’immagine del calcio è stata danneggiata, perché l’unità del calcio è stata compromessa e perché sono stati violati alcuni valori fondamentali del nostro sport e della sua organizzazione” ha concluso. Ritirando pubblicamente il proprio sostegno al candidato italo-svizzero, la FFF (Federazione calcistica francese), una delle federazioni più potenti al mondo, segue l’esempio di altre come Italia, Belgio, Svezia e Scozia.