Di Battista verso il ritorno in Italia: potrebbe partire domani da Cuba

Alessandro Di Battista dovrebbe partire domani, venerdì 11 settembre, per ritornare in Italia da Cuba. Secondo quanto scrive l’Ansa, l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dovrebbe partire in direzione Roma nella mattinata cubana, quindi nel pomeriggio in Italia. La conferma arriverà soltanto nelle prossime ore, dopo gli ultimi riscontri medici.

Di Battista, si avvicina il rientro in Italia: gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

In mattinata era stata l’Associazione Schierarsi a fornire aggiornamenti sulle condizioni di salute di Di Battista dopo il malore di fine agosto e il successivo intervento: “In queste ore Alessandro si trova nel reparto di terapia intensiva del quinto piano dell’Hospital Clinico Quirurgico Hermanos Ameijeiras. Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia”.

Nella serata di ieri erano arrivate rassicurazioni sulle condizioni di Di Battista dopo l’intervento. “Non vede l’ora di riprendere le sue battaglie”, aveva comunicato sempre la stessa Associazione. Che aggiungeva, in riferimento all’ex parlamentare: “Sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all’intervento”.