Nessuno ne parla, ma in Medio Oriente, ormai da giorni, è scoppiata una nuova emergenza: gli Houthi. I ribelli dello Yemen, infatti, stanno avanzando in diverse aree del Paese con il preciso obiettivo di aprirsi una strada fino allo Stretto di Bab el-Mandeb, sul Mar Rosso, per prepararsi a chiuderlo e provocare un ulteriore shock al commercio globale, oltre a fornire supporto all’Iran.

Di fronte a un’offensiva che appare inarrestabile, il governo yemenita, riconosciuto internazionalmente, ha chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire contro gli Houthi. Lo riferisce l’agenzia statale Saba, citando la ministra degli Esteri Afrah al Zouba. Stando a quanto si apprende, il governo legittimo dello Yemen ha inviato una lettera al presidente del Consiglio di sicurezza, Jérôme Bonnafont, e al segretario generale dell’Onu, António Guterres, per richiamare l’attenzione sulle recenti operazioni dei ribelli e sulla conquista di aree lungo la costa occidentale.

L’Arabia Saudita avvisa gli Houthi

Intanto, l’Arabia Saudita, da sempre ostile agli Houthi, ha ribadito che i ribelli continuano a scommettere su “terrorismo e violenza”. Il governo di Riad ha messo in guardia i miliziani dal proseguire l’offensiva, dicendosi pronto ad adottare le misure necessarie per dissuadere qualsiasi aggressione.

A dirlo è stato il rappresentante permanente saudita presso le Nazioni Unite, Abdulaziz Al-Wasel, nel corso di una sessione d’emergenza del Consiglio di sicurezza sullo Yemen: “Chi sceglie la via della violenza deve assumersene le conseguenze”.

Lo stesso Al-Wasel ha richiamato la comunità internazionale a non chiudere gli occhi di fronte a questa iniziativa militare e all’appoggio che viene offerto agli Houthi dall’Iran, in un contesto di evidente escalation.

Axios: “Gli Usa sono preoccupati per lo Yemen”

Il peggioramento della situazione viene tenuto sotto stretto monitoraggio dagli Stati Uniti che, secondo quanto scrive Axios, sono preoccupati per la rapida escalation del conflitto in Yemen e stanno intensificando il sostegno all’Arabia Saudita.

Al momento, sempre secondo il portale statunitense, gli Usa stanno cercando in tutti i modi di evitare un coinvolgimento militare diretto.