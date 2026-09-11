Davanti ai sondaggi che lo vedono in forte difficoltà, Donald Trump è tornato a difendere la sua scelta di attaccare l’Iran di Mojtaba Khamenei. Il presidente degli Stati Uniti, in un’intervista alla rete Fox, ha ripercorso le ragioni dell’offensiva, spiegando di non credere “nel concetto di rimpianto”. “Qualcuno me lo ha chiesto. Se dovessi rifarla, agirei esattamente come ho fatto”.

Tuttavia, il tycoon ha ammesso che talvolta si pone delle domande sull’opportunità di questo conflitto contro Teheran, che non piace agli americani, soprattutto alla base del presidente, che lo ha eletto per girare pagina rispetto alle “forever war”, salvo poi restare sempre convinto di aver agito nell’interesse degli Usa.

Quel che è certo, come ripete ormai da settimane, è che “l’Iran sta cedendo su tutti i fronti. Noi controlliamo lo Stretto di Trump”. Peccato che le cose non sembrino stare così, perché il piccolo lembo di mare risulta conteso e ben poche navi tentano l’attraversamento.

Trump dice che l’Iran sta cedendo, ma il New York Times svela i dubbi di Vance

A incrinare questo racconto è però un’indiscrezione del New York Times, che cita alcune fonti interne all’amministrazione Trump, secondo cui il vicepresidente degli Usa, JD Vance, negli ultimi mesi avrebbe più volte contattato direttamente i comandanti delle forze armate americane in Medio Oriente per ricevere informazioni di prima mano sulla guerra in Iran.

Lo avrebbe fatto, sempre secondo la prestigiosa testata americana, perché preoccupato per il livello delle scorte di armi e munizioni americane e per la resistenza dell’Iran, che sarebbe andata ben oltre ogni aspettativa.

Da questo scambio di informazioni tra Vance e i generali sul campo, sempre secondo il New York Times, il vicepresidente si sarebbe convinto che la situazione sarebbe ben diversa da quella che le fonti militari riferiscono al presidente e sulla quale quest’ultimo avrebbe fin qui basato le proprie decisioni.