Giornata di sciopero generale in Portogallo, prima dal 2013

Lisbona, 11 dic. (askanews) – Giornata di sciopero generale in Portogallo, dove i due principali sindacati del Paese hanno indetto manifestazioni contro la proposta di riforma del codice del lavoro. Stamattina, le strade di Lisbona sono particolarmente silenziose, con molti residenti che hanno scelto di rimanere a casa invece di andare al lavoro.