Greta Thunberg arrestata a Londra a una manifestazione pro-pal

Londra, 23 dic. (askanews) – L’attivista svedese Greta Thunberg è stata nuovamente arrestata a Londra dalla polizia britannica durante una protesta pro-pal. Lo ha reso noto Defend Our Juries, gruppo di attivisti con sede nel Regno Unito.La polizia non ha per il momento commentato la vicenda. Il gruppo ha affermato che Thunberg è stata arrestata ai sensi della legge antiterrorismo durante la protesta “Prisoners for Palestine” davanti agli uffici di Aspen Insurance nella capitale britannica.Un video mostra Thunberg mentre tiene in mano un cartello che dichiara sostegno a Palestine Action, un gruppo che dallo scorso luglio è al bando nel Regno Unito con l’accusa di sostenere il terrorismo.