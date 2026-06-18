Hegseth: Pentagono riesaminerà dispiegamento Usa in Europa

Milano, 18 giu. (askanews) – Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato alla Nato che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa entro i prossimi sei mesi, mentre Washington esercita pressioni sugli alleati affinché rafforzino le proprie difese. “stiamo raddoppiando i nostri sforzi per rendere la nato ciò che ha sempre dovuto essere: un’alleanza equilibrata con l’europa in prima linea nella propria difesa”, ha affermato Hegseth.