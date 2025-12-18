I trattori hanno invaso l’area del Parlamento europeo a Bruxelles

Bruxelles, 18 dic. (askanews) – Trattori parcheggiati nel quartiere europeo, che ospita le istituzioni Ue a Bruxelles. Prosegue così la protesta degli agricoltori contro le proposte della Commissione per la Politica agricola comune (Pac) post 2027 e contro l’accordo Ue-Mercosur con i paesi dell’America Latina, durante il vertice Ue nella capitale europea.Nella tarda serata di mercoledì è arrivato l’accordo provvisorio tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo sul regolamento che attua la clausola di salvaguardia bilaterale dell’accordo di partenariato Ue-Mercosur e dell’accordo commerciale interinale Ue-Mercosur per i prodotti agricoli. Nella notte centinaia di trattori si sono messi in marcia per confluire a Bruxelles alla manifestazione organizzata da agricoltori di tutti i 27 Stati membri.La protesta, indetta dai sindacati agricoli europei Copa e Cogeca, è diretta contro le proposte per la Pac post-2027 della Commissione Europea, definite dagli agricoltori “inaccettabili, prive di omogeneità e finanziamenti adeguati; una politica commerciale perseguita dall’Ue a netto svantaggio del settore agricolo europeo”. Sono presenti, con ampie delegazioni, anche tutte le confederazioni agricole italiane: Coldiretti, Confragricoltura, Cia, Copagri e Confcooperative Fedagripesca.