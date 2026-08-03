Iran: al momento nessun negoziato con gli Stati Uniti

Teheran, 3 ago. (askanews) – Al momento non è in corso alcun negoziato tra Iran e Stati Uniti. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghai, dopo che Donald Trump aveva annunciato l’avvio dei colloqui nel pomeriggio di lunedì. Teheran riferisce invece di contatti con l’Oman per garantire un passaggio sicuro nello stretto di Hormuz.Esmail Baghai, portavoce del ministero degli Esteri iraniano: “Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti. Stiamo negoziando con l’Oman per garantire un passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz”.