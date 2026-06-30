Iran: colloqui in Qatar anche sui fondi congelati

Milano, 30 giu. (askanews) – L’Iran annuncia nuovi colloqui indiretti con gli Stati Uniti attraverso la mediazione del Qatar. Al centro dell’incontro previsto a Doha ci saranno l’attuazione del memorandum d’intesa che ha posto fine al conflitto e la questione dei beni iraniani congelati all’estero.Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, avverte però che Teheran considera il rispetto dell’accordo una condizione essenziale per il proseguimento del dialogo: “Non lasceremo impunita alcuna azione. Come hanno dimostrato le potenti forze armate iraniane, qualsiasi atto di aggressione contro gli obiettivi della Repubblica Islamica dell’Iran riceverà una risposta immediata e decisa”.