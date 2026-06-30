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30/06/2026
15:30
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Redazione

Sondaggi politici, continua la crisi di Fratelli d’Italia e intanto Vannacci supera la Lega

Continua il momento di difficoltà nei sondaggi per Fratelli d'Italia, ancora in calo. Intanto Futuro Nazionale sorpassa la Lega.

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Sondaggi politici, continua la crisi di Fratelli d’Italia e intanto Vannacci supera la Lega

Fratelli d’Italia continua nel suo momento di difficoltà nei sondaggi. Ma il calo del partito di Giorgia Meloni non è l’unica vera notizia della rilevazione di Swg per il TgLa7: la novità forse più rilevante è il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega, con il movimento di Roberto Vannacci che continua a correre e ad avvicinarsi al 6%.

Tutto il centrodestra di governo è in affanno, con il calo di Forza Italia e la Lega che resta stabile. Nel campo largo, comunque, non si festeggia: il Pd non riesce a recuperare consensi e ad approfittare davvero della flessione di Meloni; cresce invece il Movimento 5 Stelle mentre scende Avs, così come Italia Viva.

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Partiamo dalla testa: Fratelli d’Italia è ancora in testa, pur perdendo lo 0,4% dei consensi nell’ultima settimana. Ora il partito di Giorgia Meloni si attesta al 27,3%. Si riduce così il vantaggio sul Pd, che è stabile al 21,8%: adesso la distanza tra i primi due partiti si è ridotta a solamente cinque punti e mezzo. Nel campo largo recupera invece voti il Movimento 5 Stelle, con lo 0,1% e un dato attuale del 13,3%.

Andando avanti, è sempre più distante Forza Italia: gli azzurri perdono lo 0,2% in sette giorni e si fermano al 7,2%. Non ne approfittano, comunque, Verdi e Sinistra, in calo di due decimi di punto al 6,4%. A guadagnare più consensi di chiunque altro, questa settimana, è Futuro Nazionale: tre decimi di punto in più e sorpasso sulla Lega con il 5,6% dei consensi. Il Carroccio, invece, è stabile al 5,4%.

I partiti centristi perdono consensi, con un calo dello 0,2% per Azione (al 3,5%) e dello 0,1% sia per Italia Viva (al 2,4%) che per +Europa (all’1,5%). Cresce di due decimi di punto, invece, Noi Moderati all’1,2%. Ancora, in crescita ci sono pure Sud Chiama Nord e Avanti Psi, entrambi all’1%.

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