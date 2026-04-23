Iran, Svezia: ci prepariamo a possibile razionamento del carburante

Stoccolma, 23 apr. (askanews) – Il governo svedese ha annunciato la possibilità che il Paese debba razionare il carburante nei prossimi mesi, poiché la guerra in Medio Oriente ha un “impatto significativo” sull’economia nazionale. “Al momento non stiamo pianificando alcun razionamento, ma siamo preparati a questa eventualità”, ha dichiarato il primo ministro svedese Ulf Kristersson in conferenza stampa. “Siamo passati dallo scenario principale di ‘impatto limitato’ allo scenario di ‘impatto significativo’ sull’economia svedese”, ha spiegato Kristersson. “Si tratta della peggiore crisi energetica degli ultimi, lunghissimi anni”, ha affermato da parte sua la ministra delle Finanze Elisabeth Svantesson. “Ma non ne conosciamo ancora le conseguenze. C’è sempre la tentazione di trarre le conclusioni peggiori, e non le escludiamo, ma non ci siamo ancora. Gridare al lupo ogni giorno è inutile. Al momento l’impatto è tangibile, con una notevole incertezza per il futuro”, ha sottolineato Kristersson. “Non si può escludere del tutto, ma al momento non stiamo pianificando alcun razionamento. Questa è la risposta precisa. Tuttavia, siamo preparati a tale eventualità e, in tal caso, forniremo informazioni con largo anticipo, non appena verremo a conoscenza di una situazione del genere”, ha concluso.La situazione di stallo nello Stretto di Hormuz, porta d’accesso per circa un quinto delle riserve mondiali di petrolio e gas, ha provocato un’impennata dei prezzi e ha avuto ripercussioni sulle economie di tutto il mondo. Il governo ha dichiarato che presenterà un’analisi economica aggiornata il primo maggio.